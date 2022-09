Członkowie The HU swoją muzykę określają terminem „hunnu rocka” (w języku mongolskim słowo „hu” oznacza człowieka).

Od czasu powstania w 2016 roku, grupa ma na swoim koncie szereg sukcesów, między innymi numer 1 na liście Billboard World Albums Chart, numer 1 na liście Top New Artist Albums i pozycje w Top 5 na listach sprzedaży płyt w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.

The HU to nie tylko wysokie miejsca na listach sprzedażowych, ale także wyprzedane koncerty w Europie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Po sukcesie wydanego w 2019 roku albumu „The Gereg”, który zawierał takie hity jak „Wolf Totem” i „Yuve Yuve Yu”, The HU powracają z nowym albumem, „Rumble Of Thunder”, który ma swoją premierę dziś.