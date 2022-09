Zastanawialiście się kiedykolwiek, co by się wydarzyło, gdyby w czasie opętania to człowiek kontrolował demona, a nie odwrotnie? Na to pytanie stara się odpowiedzieć w swojej najnowszej książce Artur Urbanowicz – człowiekiem wielu talentów, z wykształcenia matematyk, na co dzień wykładowca akademicki i pisarz. Powieść „Deman”, której akcja rozgrywa się w Warszawie, to misternie skonstruowana, licząca ponad 700 stron historia będąca ukłonem w stronę komiksów – przede wszystkim z gatunku super hero, czyli jednym z najważniejszych fenomenów współczesnej kultury popularnej. Głównym bohaterem powieści jest Dorian – ksiądz, który musi zmagać się nie tylko z własnymi demonami, ale i z konsekwencjami posiadania nadludzkich umiejętności.

Najnowsza powieść Artura Urbanowicza to hołd złożony ważnemu kulturowemu zjawisku, jakim są mitologie superbohaterskie, i znakomita historia psychologiczna o piętnie, odpowiedzialności i konsekwencjach posiadania nadludzkich mocy, o których marzy każdy z nas.

Artur Urbanowicz w wieku czternastu lat napisał swoją pierwszą powieść. Pisarz świadomie operuje gatunkami, tworząc literaturę łączącą rozmaite konwencje, zaskakującą i trzymającą czytelników w napięciu do ostatniej strony. Za promowanie rodzinnej Suwalszczyzny został nominowany w plebiscytach Gazety Wyborczej i Radia 5. Stypendysta miasta Suwałk i Gdańska w ramach działalności artystycznej.