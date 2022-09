Jak podaje TMZ, przyczyną śmierci rapera był atak serca. Coolio miał przebywać wówczas w toalecie domu znajomego w Los Angeles.

Policja prowadzi dochodzenie, ale wstępne ustalenia wskazują na brak udziału osób trzecich w śmierci gwiazdora.

Kim był Coolio?

Coolio przyszedł na świat jako Artis Leon Ivey Jr. w Monessen w Pensylwanii, ale w dorosłym życiu zamieszkał w Compton w Kalifornii.

Był strażakiem, pracował jako kontroler bezpieczeństwa na lotnisku. Światowy rozgłos przyniósł mu nagrodzony Grammy przebój "Gangsta's Paradise" nagrany do filmu "Młodzi gniewni" z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Innym znanym hitem rapera był "C U When U Get There" - również promujący film, komedię "Nic do stracenia" z Martinem Lawrence'em i Timem Robbinsem.

Sam raper chętnie występował w filmach, głównie klasy B.

Osierocił sześcioro dzieci.