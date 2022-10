– Z artystycznego punktu widzenia główną różnicą pomiędzy HIM a VV jest dodatkowa linia w heartagramie. Nie jest to jednak zwykła linia! To tak jakby Mamas and the Papas przebrali się za Metallicę na Halloweenową imprezę w Studio 54. Kto nie chciałby tego doświadczyć? – mówi artysta.

– „Neon Noir” to dźwiękowy przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak przetrwać, a może i cieszyć się królestwem VV — mówi o nadchodzącej płycie artysta. – To rozmazujący tusz maraton łez z odrobiną nadziei, gdzieś pomiędzy Robertem Smithem i Ozzym.

Do tej pory ukazały się dwa single promujące to wydawnictwo: „Loveletting” oraz „Echolocate Your Love”.