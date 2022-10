Krążący obecnie w sieci materiał wideo z wypowiedzią Bohlena pochodzi najwyraźniej z imprezy platformy biznesowej "Entrepreneur University" z sierpnia - pisze w czwartek portal RND. Bohlen mówi: "Gdyby na przykład nie wprowadzili tych sankcji i rozsądnie usiedli przy stole, to tak, ludzie nie musieliby robić tych wszystkich bzdur". "Teraz musimy marznąć, teraz musimy to i tamto, to wszystko to jest gówno z mojego punktu widzenia".

Kliczko kontra Bohlen

Wiele osób skrytykowało w mediach społecznościowych wypowiedzi producenta muzycznego. Były mistrz wagi ciężkiej w boksie Władimir Kliczko również udostępnił w środę wieczorem na Twitterze wideo i zwrócił się bezpośrednio do Bohlena: "Czy ciebie nie obchodzi, że u nas giną ludzie? Nie obchodzi cię, że Putin chce zniszczyć nasz kraj? Czy nie obchodzi cię, że doświadczamy ludobójstwa na wszystkim, co ukraińskie?", pyta Kliczko.

Bohlena skrytykowała również szefowa partii SPD Saskia Esken, pisząc na Twitterze o "moralnym zdeprawowaniu".

Bohlen był wokalistą i kompozytorem popowego duetu Modern Talking ("You're My Heart, You're My Soul"). Ostatnio masową popularność gwarantowało mu zasiadanie w jury telewizyjnego programu "Deutschland sucht den Superstar" na RTL.