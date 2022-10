Dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak po północy ogłosiła, że jury pod przewodnictwem francuskiego skrzypka i dyrygenta, Augustin Dumay, przyznało trzy główne nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia. Pierwszą nagrodą została uhonorowana Hina Maeda z Japonii.

Zwycięstwo Hiny Maedy

To duże zaskoczenie, ale dużo ćwiczyłam. Czuję się szczęśliwa, jestem bardzo zaskoczona - powiedziała dziennikarzom tuż po ogłoszeniu wyników Maeda.

Japonka Hina Maeda urodziła się w 2002 r. Ukończyła College of Music High School w Tokio i kontynuuje swoją edukację na tokijskim College of Music. W swojej karierze zdobyła m.in. I miejsce i nagrodę̨ publiczności w Tokyo Music Competition w 2020 r., II miejsce i nagrodę̨ publiczności w Music Competition of Japan w 2019 r. oraz I miejsce, Virtuoso Prize i Sponsorship Prize w Kloster Schöntal Violin Competition w swojej grupie wiekowej w 2015 r. Została również̇ wybrana artystką CHANEL Pygmalion Days 2020. Jako solistka występowała m.in. z Kansai Philharmonic Orchestra i Osaka Philharmonic Orchestra.

Kto jeszcze na podium?

Drugą nagrodą konkursu została uhonorowana Meruert Karmenova z Kazachstanu. Trzecia nagroda trafiła do reprezentanta Chin Qingzhu Weng.

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu Alina Kurczewska, przemawiając przed ogłoszeniem wyników, podkreśliła, że jury konkursu starało się wyłonić następców wielkiego kompozytora. Jesteśmy przekonani, że poniesiecie piękno muzyki Wieniawskiego i rozsławicie polską kulturę i nasze miasto - mówiła do finalistów konkursu.

Będziemy śledzić wasze artystyczne dokonania i życzymy, aby każda interpretacja dostarczyła każdemu z was ciągle inspirującej satysfakcji. I obyście zawsze zbliżali się do owej niedościgłej doskonałości - powiedziała.

Rekordowy konkurs

Konkurs im. Henryka Wieniawskiego to najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursów skrzypcowych na świecie; jest też jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugi z kolei zorganizowano po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. Wśród laureatów nagród i wyróżnień przyznanych na przestrzeni lat byli m.in. Ginette Neveu, Dawid Ojstrach i Ida Haendel.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu miał być przeprowadzony w październiku 2021 r.; zmianę terminu wymusiła pandemia i przeniesienie na 2021 r. konkursu chopinowskiego.

Tegoroczny konkurs im. H. Wieniawskiego był rekordowy pod względem liczby zgłoszeń. Do preselekcji zgłosiło się ponad 220 skrzypków z 30 krajów. Mogli w niej wystartować skrzypkowie w wieku do 31 lat. Eliminacje, z uwagi na pandemię COVID-19, odbyły się na podstawie przesłanych nagrań: od kandydatów wymagano prezentacji czterech utworów, bez montażu i obróbki dźwiękowej. Jury wyłoniło 41 najlepszych instrumentalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Ostatecznie w Poznaniu od 8 października zaprezentowało się 31 młodych wykonawców: 6 Polaków, 6 Japończyków, 4 Chińczyków, 4 obywateli Korei Południowej, 3 Niemców, a także reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Francji, Kazachstanu i Szwajcarii. Wśród uczestników przeważały kobiety – wystąpiło 20 skrzypaczek. Najmłodszy z uczestników tegorocznego konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 15 muzyków m.in. z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W drugim etapie jedynym reprezentantem Polski był Wojciech Niedziółka.

Decyzją jury do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikowanych zostało sześcioro uczestników: Hana Chang (Japonia/Singapur/Stany Zjednoczone), Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa), Meruert Karmenowa (Kazachstan), Hina Maeda (Japonia), Qingzhu Weng (Chiny), oraz Dayoon You (Korea Południowa). Przesłuchania finałowe, podczas których uczestnikom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Łukasza Borowicza, trwały od wtorku.

Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród i koncert laureatów odbędzie się w piątek w Poznaniu. Na 23 października w Warszawie zaplanowano II Koncert Laureatów. Pula nagród regulaminowych w konkursie wynosi 115 tys. euro. Dla zdobywcy I nagrody przeznaczono 50 tys. euro.

Jak poinformowali w środę organizatorzy konkursu, laureaci tegorocznej edycji zagrają 30 koncertów w Polsce i 30 za granicą. Zwycięzca wystąpi z orkiestrami w Europie, w krajach Azji, obu Ameryk i Afryki.

Konkurs - odbywający się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy - organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu samorządów Wielkopolski i Poznania.

Autor: Szymon Kiepel