W ostatnim czasie na profilach społecznościowych Ani Dąbrowskiej zaczęły pojawiać się tajemnicze grafiki z hasłami: „Nie jesteś już taki sam…” i „Kimś innym byłeś wczoraj…”. Okazało się, że to wersy z zapowiadanego na koniec października singla, w którym artystka opowiada o ewolucji relacji międzyludzkich i o tym, że niektórzy z biegiem czasu zmieniają się nie do poznania albo okazują się być kimś zupełnie innym, niż nam się wydawało.

„Ktoś inny” to opowieść o tym, że dziś wiele relacji rodzi się w Internecie. Współczesny świat daje ku temu wiele możliwości. Konta w mediach społecznościowych, profile w aplikacjach i na portalach randkowych, na których ludzie niekoniecznie pokazują się takimi, jakimi są na co dzień, ale takimi, jakimi chcą, żeby ich widziano. Czasem wystarczy jedno spotkanie, by okazało się, że stoi przed nami ktoś zupełnie inny, a my zwyczajnie „daliśmy się nabrać”.