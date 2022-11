Kaiser Chiefs powracają z singlem "How 2 Dance".

Jak mówi wokalista Ricky Wilson: “Zależało nam na tym, żeby stworzyć piosenkę, która łączyłaby wszystko to, co próbowaliśmy osiągnąć na ostatnich trzech płytach. Wezwanie do działania z “Education and War”, imprezową atmosferę ze “Stay Together” i klasyczne brzmienie Kaiser Chiefs z “Duck”. Kto wie, czy się nam to udało, ale właśnie w tym tkwi piękno bycia w zespole, który ma szansę rozwijać się i wydawać takie płyty, na jakie ma ochotę, bez większej ingerencji z zewnątrz. Po raz pierwszy od dłuższego czasu połączyliśmy siły z dwoma gościami, którzy jako pierwsi wzięli nas do swojej wytwórni. Obserwowali nasz rozwój, widzieli nasze wzloty i upadki, i w wielu aspektach rozumieją nas lepiej niż my sami. Podczas lunchu w eleganckiej restauracji powiedzieli nam, że mamy niedokończone interesy i tak właśnie narodziło się "How 2 Dance". Mam nadzieję, że usłyszę ten utwór zarówno na weselach, w radiu, jak i na indie dyskotekach. To piosenka o odpuszczaniu, nieprzejmowaniu się tym, co myślą inni, oraz o celebrowaniu faktu, że możesz zajść całkiem daleko nie robiąc koniecznie tego, czego oczekuje reszta świata. To może nie być najbardziej gładka podróż, ale czasami potrzeba trochę turbulencji, by przypomnieć sobie, że lecisz".