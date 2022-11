Sam Ryder wraca z singlem "All The Way Over".

Reklama

"All The Way Over" to piosenka dla każdego, kto jest w podróży na drugą stronę straty, żalu czy złamanego serca - wyjaśnia Ryder.

Wokalista z Essex dał się poznać w trakcie lockdownu, kiedy jego filmiki na TikToku wzbudziły zainteresowanie takich gwiazd, jak Alicia Keys, David Guetta, Justin Bieber i Sia. Od tej pory Sam Ryder zgromadził 13 milionów followersów i ma 106 milionów polubień na platformie. Tym samym był w 2021 roku jednym z najpopularniejszych brytyjskich artystów na TikToku.