Jak mówi sam artysta:

„Piosenka opowiada o relacji partnerów, którzy borykają się z demonami przeszłości. Trudno nam czasami zostawić przeszłość za sobą i skupić się na tym co teraz. Często zdarza się tak, że przerzucamy relacje z rodzicami na partnerów, przez co trudno nam sfokusować się na budowaniu odrębnej relacji opartej na nowych schematach. Nie jest to piosenka o wojnie ani o kryzysach. Jest zwyczajnie o czystej miłości, która powinna wyzbyć się wszelkich reguł czy blokad narzuconych nam w dzieciństwie. W końcu rodzice za nas jej nie przeżyją”

Kamil Hussein - polski artysta, kompozytor i autor tekstów o styryjskich korzeniach. Tworzy mieszankę stylów lat 80. i 90, nie bojąc się przy tym sięgnąć po gatunki tak różnorodne jak grunge, brit pop czy muzyka popowa i taneczna.