Uroczysta inauguracja konkursu odbyła się niedzielę. W konkursie bierze udział sześciu Polaków: Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Piotr Pawlak, Jan Wachowski, Marcin Wieczorek i Andrzej Wierciński. Najliczniej reprezentowani są Koreańczycy - ośmiu pianistów oraz Chińczycy i Japończycy - po siedmiu pianistów. Pozostali to: trzech Ukraińców oraz po jednym przedstawicielu Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Hiszpanii, Słowenii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Konkurs składa się z dwóch etapów eliminacyjnych, półfinału i finału. Pierwszy etap rozłożono na cztery dni. W tej części konkursu pianiści wykonują repertuar dowolny, a czas występu trwa 25-30 minut.

W poniedziałek zaprezentowało się trzech Polaków - Wierciński, Wieczorek i Pawlak. We wtorek wystąpi Krzyżowski, a w środę zagrają Kałduński i Wachowski.

Mocne jury

Grę uczestników konkursu ocenia jury pod przewodnictwem dyrektora konkursu prof. Piotra Palecznego, w składzie: Rafał Blechacz, Dang Thai Son (Wietnam), Stanislav Ioudenitch (Stany Zjednoczone), Vanessa Latarche (Wielka Brytania), Nikita Mndoyants (Francja), Alberto Nose (Włochy), Noriko Ogawa (Japonia) i Alicja Paleta-Bugaj.

Regulamin przewiduje, że do drugiego etapu przejdzie nie więcej niż 20 uczestników, do półfinału - nie więcej niż 10, a do finału - nie więcej niż pięciu.

Finał Konkursu Paderewskiego przewidziano 18 i 19 listopada. Koncert laureatów odbędzie się 20 listopada w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a 21 listopada odbędzie się koncert zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Pierwszy Konkurs Paderewskiego, jeszcze o zasięgu ogólnopolskim, odbył się w 1961 r. Kolejne ogólnopolskie konkursy odbyły się w 1986 r. i 1994 r. W 1998 r. impreza zyskała rangę międzynarodową i odtąd odbywa się regularnie co trzy lata.