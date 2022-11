Dokładnie 10 dni temu tuż przed premierą płyty wypuścił kawałek „Nie może być inaczej”, który powstał w kooperacji z Magierą, jednym z czołowych polskich producentów muzycznych. Dzisiaj wraca z kolejnym smaczkiem – klipem do tego utworu.

„Nie może być inaczej” to bardzo mocny w treści utwór o walce z samym sobą i o pracy jaką trzeba włożyć, by dać szczęście osobie, dla której jest się całym światem oraz kolejny dowód na to, jak osobista będzie to płyta. Klip w reżyserii Michała Jagiełły dodatkowo wzmaga w nas to wrażenie.

- Głównym założeniem jest, aby przedstawić historię człowieka, który chce „oddać swoje wspomnienia”. Jest to obraz bardziej fabularny niż performance’owy, okraszony trochę w niepokojach surrealizm w nocnym klimacie, z nutką romantyzmu – opisuje reżyser.

18.11 / Szczecin/ GOKSiR Przecław

20.11 / Wrocław / A2

24.11 / Łódź / Wytwórnia

25.11 / Gdańsk / Stary Maneż

27.11 / Lublin / Centrum Spotkania Kultur

03.12 / Bydgoszcz / Fabryka Lloyda

04.12 / Poznań / Tama

06.12 / Kraków / Klub Studio

11.12 / Warszawa / Progresja

12.12 / Katowice / Miasto Ogrodów