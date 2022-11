25 listopada do kin wchodzą "Święta inaczej", nowa komedia Patricka Yoki („Rodzinka.pl", „Listy do M. 4"). Twórcy filmu przygotowali dla widzów niespodziankę – właśnie dziś do sieci trafił premierowy teledysk do piosenki "Wesołych Świąt" w wykonaniu Andrzeja Piasecznego.

Już za niespełna dwa tygodnie widzowie będą mieli okazję spędzić wyjątkowe chwile podczas oglądania „Świąt inaczej", nowej komedii z Darią Widawską, Wiktorią Gąsiewską i Adamem Zdrójkowskim w rolach głównych. Dziś prezentujemy pierwszą z trzech piosenek, które usłyszymy w filmie. To utwór „Wesołych Świąt w wykonaniu Andrzeja Piasecznego. Autorem muzyki i słów jest Maciej Zieliński, twórca muzyki do wielu filmowych hitów ostatnich lat, a także, jako autor piosenek i aranżacji dla gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zieliński ma na koncie muzykę do takich filmów jak, „Nigdy w życiu" „Sługi wojny" „Wkręceni 2", czy serialu „Kryminalni". Piosenka Andrzeja Piasecznego „Wesołych Świąt" jest jedną z trzech oficjalnych piosenek do tej produkcji.