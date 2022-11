Oprócz pięciu nowych utworów, specjalne wydawnictwo „Zabawa BOKS” poza płytą CD będzie zawierać unikalne gadżety: przypinkę, naklejki, zapach do auta oraz pocztówkę z autografem artysty. Wszystko to zamknięte w tytułowym boksie.

Ponieważ na Torwarze 17. grudnia hucznie kończymy trasę promującą płytę „Zabawa”, chciałem moim słuchaczom z tej okazji dać coś specjalnego. Jest jedna piosenka, którą zdarza nam się (od 2019 roku) grać na koncertach, a która nigdy dotąd nie została wydana. Wielu z Was pisało, że chcielibyście mieć ten numer w wersji studyjnej. No to jest - letni przebój, żeby odczarować szarość listopada. „O Tobie myśl” od dziś dostępna we wszystkich serwisach streamingowych, a także jako jeden z bonusów na „Zabawie BOKS”. Sprawdźcie to :)