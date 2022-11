Płyty w nowej wersji trafiły do sprzedaży oraz na platformy streamingowe.

HEAVEN AND HELL: DELUXE EDITION zawiera wiele dodatkowych utworów, m.in. koncertowe wersje ‘Children Of The Sea’ i ‘Die Young’ nagrane w 1980 roku w Hartford (USA). Znajdują się tam także takie rarytasy jak koncertowe wersje ‘E5150’ i ‘Neon Knights’, które pojawiły się na limitowanym wydaniu z 2007 roku ‘Black Sabbath: Live At Hammersmith Odeon’.

Kolejnym albumem po ‘Heaven And Hell’ był nagrany w 1981 roku przez zespół ‘Mob Rules’ z nowym perkusistą w składzie, którym został Vinny Appice. Wydana w październiku 1981 roku i pokryta złotem płyta stała się kolejnym klasykiem Sabbath, zawierając tak niezwykłe kompozycje jak ‘The Sign Of The Southern Cross’, ‘Turn Up The Night’ oraz tytułowy ‘Mob Rules’.

MOB RULES: DELUXE EDITION przynosi fanom rozbudowaną selekcję trudno dostępnych i niepublikowanych nagrań. Razem z utworami, które pojawiły się na ‘Live At Hammersmith Odeon’, kolekcja zawiera także ‘The Mob Rules’ w nowym mixie. Wisienką na torcie jest cały koncert z 1982 roku z Portland (USA). Dodatkowo niezwykłe wykonania koncertowe ‘Neon Knights’, ‘Heaven And Hell’ i ‘Voodoo’.