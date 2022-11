– Wszystko zaczęło się od mandoliny… Kiedyś pożyczyłem ten instrument od kolegi z zaprzyjaźnionego zespołu i wymyśliłem riff przewodni. Długo musiał poleżeć w szufladzie zanim doszło do spotkania z Kasią i Jackiem z Kwiatu Jabłoni. Okazało się, że oprócz iskry zapalnej w postaci mandolinowego motywu, łączy nas także podobne spojrzenie na świat, podobna wrażliwość. Zarówno tekst, jak i finalny kształt piosenki opracowaliśmy już wspólnie. – opowiada Skubas.

– Piosenka „Zaraz się zacznie” mówi o tym, jak konsumpcyjny styl życia nieuchronnie prowadzi nas na skraj przepaści. Żyjemy w świecie, który wymaga od nas bezustannej pogoni za sukcesem, popularnością, posiadaniem - dodaje.

– To pierwszy utwór w naszym życiu, do którego tekst napisaliśmy wspólnie z kimś. Sami niewiele razy podeszliśmy do pisania słów piosenek we dwójkę, a co dopiero z trzecim twórcą. Spotykaliśmy się u Skubasa i rzucaliśmy pomysłami, rozmawialiśmy. Na kolejnym spotkaniu każdy miał kolejne propozycje… i tak kilkukrotnie. Takiej formy współpracy jeszcze nie doświadczyliśmy, a z rezultatu jesteśmy bardzo zadowoleni – okazuje się, że mamy z Radkiem podobną wrażliwość na słowa, a nasze pomysły po prostu pasują do siebie. Wielkie zaskoczenie i jeszcze większa przyjemność! Cieszymy się, że udało się nam w tekście piosenki uchwycić nasze rozgoryczenie i pełne niepokoju spojrzenie na rzeczywistość, którą pożera konsumpcjonizm i sztuczność social mediów. Znaczenie słów podkreśla, a nawet poszerza teledysk autorstwa Marty Brodackiej, który opowiada między innymi o masowej konsumpcji mięsa i braku szacunku dla zwierząt i ich świata. Temat jest ciężki, ale czujemy artystyczną powinność mówienia o nim. – opowiadają Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni.