05.06.2023 – Łódź, Atlas Arena

To będzie głośny powrót na koncertową scenę. Celebracja jednej z najlepszych metalowych grup w historii! Po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie można na żywo usłyszeć materiał z kultowych płyt Pantery, które definiowały metalową scenę lat 90. Phil Anselmo i Rex Brown, a wraz z nimi setki tysięcy fanów na największych przyszłorocznych festiwalach, celebrować będą dzieła jednej z najbardziej wpływowych metalowych formacji na świecie.

Pantera to jeden z najbardziej utytułowanych i wpływowych zespołów metalowych wszech czasów. Ten kwartet, w składzie którego znalazł się wokalista Philip Anselmo, gitarzysta Dimebag Darrell, jego brat - perkusista Vinnie Paul i basista Rex Brown, odniósł sukces w latach 90. dzięki licznym złotym i platynowym albumom, wyprzedanym trasom koncertowym, dzikim występom na żywo i czterem nominacjom do Grammy. Formacja nagrała 9 albumów studyjnych, wśród których znalazły się takie kultowe płyty, jak np. „Cowboys from Hell” (1990), „Vulgar Display of Power” (1992) czy „Far Beyond Driven” (1994). Czwórka z Teksasu nadal inspiruje rzesze