Organizatorami wydarzenia są: Centrum Kulturalne w Przemyślu i Stowarzyszenie Artystyczne DZYGA we Lwowie. Instytucje te w 2000 roku zainicjowały festiwal.

Jak przypomniała Sylwia Błaut-Kowalczyk z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, na początku impreza odbywała się tylko w Przemyślu i we Lwowie. Jednak stopniowo, z biegiem lat, w festiwal włączały się inne miejscowości po obu stronach granicy, a „artyści przekraczali granicę, koncertując po obu jej stronach” - dodała.

W tym roku festiwal odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu od 1 do 4 grudnia oraz we Lwowie w Klubie DZYGA od 28 listopada do 6 grudnia.

Edycja mimo wojny

„Na Ukrainie festiwal +Jazz bez+ jest jedynym odbywającym się mimo wojny. To dowód na to, że sztuka i kultura przetrwa zawsze” – podkreśliła Sylwia Błaut-Kowalczyk.

Przemyską odsłonę tegorocznego festiwalu „Jazz bez…” rozpocznie w czwartkowy wieczór w Centrum Kulturalnym w Przemyślu koncert „Ballad Book- Okruchy dzieciństwa”, w którym przed publicznością wystąpi Nahorny Trio - najdłużej istniejący zespół w historii polskiego jazzu, grający nieprzerwanie od 1990 r.

Kolejny wieczór widzowie spędzą z zespołem Kraków Street Band, który – jak podają organizatorzy imprezy - w ekspresowym tempie stał się wizytówką zarówno swego rodzinnego miasta, jak i polskiej sceny muzycznej.

W czasie festiwalu na scenie CK w Przemyślu, w koncercie „The best of ladies in jazz” wystąpi jeszcze International Jazz Family z udziałem muzyków z Ukrainy, Niemiec i Polski, a na zakończenie - Bartek Halicki Septet zaprezentuje „Etnograf”, w którym zabrzmi jazz na ludowo, czyli muzyka nawiązująca do polskiej kultury ludowej.

W czasie festiwalu, oprócz koncertów, odbędą się także bezpłatne polsko–ukraińskie warsztaty jazzowe dla młodzieży. Młodzi artyści z Podkarpacia oraz studenci Miejskiej Akademii Muzycznej w Kijowie będą pracować pod okiem Igora Zakusa – basisty, pedagoga, kompozytora, oraz Rafała Karasiewicza – pianisty, aranżera, kompozytora.

W czasie zajęć uczestnicy przygotują utwory kompozytorów ukraińskich i polskich w opracowaniu jazzowym, które wykonają w sobotę, na finał warsztatów.

Chętni do udziału w warsztatach mogą się zgłaszać do 29 listopada pod nr tel. 537 808 553, 16 678 20 09 lub mailowo ck@ck.przemysl.pl.

Z kolei w części lwowskiej festiwalu, w tamtejszym Klubie DZYGA, program wypełnią głównie zajęcia i spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzone m.in. przez Martę Bilską, Michaela Baloga, Irynę Vakulinę i Jakowa Cwietyńskiego.

Będą także koncerty, w tym kwartetu krymskiego pianisty i kompozytora Useina Bekirova. Podsumowaniem będzie jam session wszystkich uczestników i wykładowców, a na zakończenie – 6 grudnia zaplanowano spektakl muzyczny.