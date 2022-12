Na krążku „Widzialne | Niewidzialne” znalazło się 12 kompozycji, które powstały we współpracy z Mateuszem Pospieszalskim oraz poetyckie teksty napisane przez Bartłomieja Kudasika oraz Sebastiana Karpiela-Bułeckę.

– Ten świat pędzi. Pędzimy i my. Czasem tracimy z oczu to, co najważniejsze. Tymi piosenkami chcemy powiedzieć - zatrzymajmy się na chwilę, spróbujmy dostrzec to, co nienamacalne. Pod warstwą świata materialnego tętni ten duchowy. Można go doświadczyć w przyrodzie, czyimś uśmiechu, w sobie, czy w muzyce... Mam nadzieję, że także tej, którą dla Was stworzyliśmy na albumie „Widzialne | Niewidzialne”. – mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.