Festiwal odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2023 roku. Gwiazdą jest zespół Royksopp.

Ich debiutancki album „Melody AM” z 2001 roku uzyskał status klasycznego albumu melodyjnej elektroniki. Za sprawą połączenia unikalnego brzmienia i przebojowości zespół zdobył tysiące oddanych fanów na całym świecie. Kolejne albumy umocniły Röyksopp na pozycji gwiazd współczesnej elektroniki. Norweski duet zasłynął z takich hitów, jak "Here She Comes Again", "Monument", "What Else Is There?", "Running To The Sea" i wielu innych nagrań, które do dziś utrzymują się na playlistach. W konsekwencji sukcesu Röyksopp byli zapraszani do remiksowania utworów takich gwiazd, jak Depeche Mode, Lady Gaga, Peter Gabriel, Beck, Coldplay, The Streets, Roots Manuva, Kings of Convenience. Współpracowali m.in. z Robyn, Lykke Li oraz The Knife i Fever Ray. Okres intensywnej twórczości zamknął opublikowany w 2014 roku album o wymownym tytule „The Inevitable End”, który miał być ostatnią płytą zespołu w tradycyjnej formie.

Po latach milczenia Torbjørn Brundtland i Svein Berge niespodziewanie powrócili w 2022 roku z trzyczęściową serią albumów „Profound Mysteries”. Jak twierdzą twórcy, to największy projekt w całej karierze Röyksopp.

Koncert Röyksopp będzie z pewnością największym wydarzeniem zbliżającej się 18. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice. W sprzedaży pozostają karnety 2-dniowe w cenie 299 PLN, jak i karnety 3-dniowe w cenie 389 PLN, które obejmują koncert Röyksopp, a także bilety jednodniowe na koncert otwarcia w cenie 139 PLN.