Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich wręczono podczas uroczystości, która odbyła się w czwartek wieczorem w warszawskim hotelu Hilton.

Jedną z laureatek została charakteryzatorka Anna Adamek, która - jak przypomina Stowarzyszenie w komunikacie - pracowała przy ponad 90 filmach, serialach i spektaklach Teatru Telewizji. "Istotną część tego dorobku stanowi współpraca z tak wybitnymi reżyserami, jak Andrzej Wajda, Stanisław Różewicz, Krzysztof Zanussi czy Andrzej Barański" - dodano.

Wyróżnienie trafiło także do promotorki kina polskiego na arenie krajowej i międzynarodowej Ireny Strzałkowskiej, aktualnie prezeski Krajowej IzbyProducentów Audiowizualnych. "Jako wieloletnia zastępczyni dyrektora Studia Filmowego +Tor+ i wieloletnia przedstawicielka Polski w Funduszu Eurimages przyczyniła się do powstania i wypromowania wielu głośnych filmów polskich" - podkreślono.

Opozycyjne kino

Reżyser i scenarzysta Janusz Kijowski - to kolejny zwycięzca Nagrody SFP. "Filmami +Indeks+ i +Kung-fu+ wpisał się w opozycyjne wobec PRL kino moralnego niepokoju i sam nadał mu tę nazwę. Stał na czele grupy młodych filmowców inicjującej założenie w 1981 roku Studia Irzykowskiego, gdzie również powstały odważne filmy. Od 2008 jest dyrektorem artystycznym festiwalu +Młodzi i Film+ w Koszalinie" - czytamy.

Wyróżnieniem uhonorowano również: dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, producenta i wydawcę Leszka Kopcia (związanego z kinematografią od 1999 r.), autora zdjęć filmowych i pedagoga Ryszarda Lenczewskiego (laureata m.in. BAFTA Wales – Nagrody Walijskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej – za zdjęcia w serialu telewizyjnym "Wojenna narzeczona", w 2014 r. nominowanego wspólnie z Łukaszem Żalem do Oscara za zdjęcia do "Idy" Pawła Pawlikowskiego), scenografa Andrzeja Halińskiego (autora scenografii do ponad 70 filmów, seriali i spektakli Teatru Telewizji) oraz scenarzystę, prozaika i pedagoga Macieja Karpińskiego (autora lub współautora scenariuszy m.in. filmów Andrzeja Wajdy, Feliksa Falka i Agnieszki Holland).

Nagrody SFP są przyznawane od 2007 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii. Ich ideą jest wyróżnienie nie tylko przedstawicieli bardziej znanych filmowych zawodów, jak reżyserzy czy operatorzy, lecz również tych, którzy "pozostając nieco w cieniu, mają ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego - dźwiękowców, montażystów czy scenografów". Wśród dotychczasowych laureatów wyróżnień znaleźli się m.in. Tadeusz Konwicki, Jerzy Płażewski, Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Franciszek Pieczka, Jerzy Skolimowski, Feliks Falk i Janusz Majewski. (