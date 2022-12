"Zbolałe serce” to piosenka Asi Nawojskiej z gościnnym udziałem Jacka Sienkiewicza (Kwiat Jabłoni), o przełamywaniu własnego strachu, to pytanie do samych siebie czy mamy tyle odwagi by zacząć wszystko od nowa, i czy mimo przeciwności losu i bolących przeszłości zdołamy dać sobie zielone światło na ciepło, dobro i spokój.

Asia Nawojska tworzy, pisze, gra i śpiewa, pianistka, wokalistka, aranżer. Laureatka Ogólnopolskich Festiwali zarówno jako autorka, jak i interpretatorka. Pomysłodawczyni i reżyserka koncertu "Lema Pamięci" organizowanego w ramach Roku Lema. Szukająca, i z radością błądząca, gdzieś pomiędzy muzyką klasyczną, alternatywą a indie popem i folkiem, samozwańczo nazywająca swoją muzykę częścią eclectic soundu. W 2018 roku wystartowała z debiutancką, samodzielnie wydaną EP "Kwiaty do domu" i nagrywając na niej autorski materiał zamknęła w różnorodnych utworach swój głos, fortepian oraz instrumenty smyczkowe i perkusjonalia. W swoich piosenkach snuje opowieści o ludziach, zdarzeniach i nieuchwytnych.