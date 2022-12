Piosence towarzyszy wyjątkowy klip, stworzony ze zdjęć nadesłanych przez fanów w ramach specjalnej akcji w social mediach.

Anieli o piosence:

To utwór stworzony tuż przed świętami, z premedytacją. Boże Narodzenie to czas zawieszenia broni, to święto bliskości, czułości i wzajemnej troski, to prztyczek w nos wymierzony samotności. Przynajmniej tak to świętowanie ja sobie wyobrażam. Ta piosenka, choć dzwoneczków w niej brak, taką magię ma w nas wyzwolić - magię, która nas odczaruje i przybliży do siebie pomimo różnicy zdań czy zasobności portfela. Bo my wszyscy tak naprawdę potrzebujemy tego samego: ciepła drugiego człowieka.