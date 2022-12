"Dla polskiego basa to szansa na debiut w legendarnej La Scali, gdzie wystąpi m.in. u boku Agnieszki Rehlis. Rola niani Kseni to również pierwszy angaż w mediolańskim teatrze dla Rehlis. Adam Palka zaśpiewał do tej pory w kilkukrotnie wznawianym +Borysie Godunowie+ w Staatsoper Stuttgart. W tym sezonie artysta ma już za sobą udział w dwóch produkcjach londyńskiej Royal Opera House - +Don Giovannim+ Mozarta i +Cyganerii+ Pucciniego. Wystąpił także w +Fauście+ Gounoda w Staatsoper Hamburg. W nowym roku zaśpiewa w +Łucji z Lammermoor+ Donizettiego w Opera national de Paris, +Carmen+ Bizeta i +Don Giovannim+ Mozarta w Staatsoper Stuttgart oraz +Turandot+ Pucciniego w Teatro Real" - podaje serwis operalovers.pl.

Spektakl „Borys Godunow” Musorgskiego w reżyserii Kaspera Holtena wystawiono w 2022 r. podczas uroczystego otwarcia nowego sezonu artystycznego Teatro alla Scala w Mediolanie. Premierę przyjęto kilkunastominutową owacją.

Adam Palka urodził się w 1983 r. Jest absolwentem, a w latach 2007-2009 asystentem w klasie śpiewu solowego profesora Floriana Skulskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występował w Niemczech, Francji, Szwajcarii, na Węgrzech i w Rosji.

W marcu 2008 r. debiutował na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie partią w "Rigoletcie" Verdiego.

Nagradzany, wyróżniany

W 2009 r. został wyróżniony Nagrodą Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodą teatralną Miasta Gdańska za osiągnięcia artystyczne. W 2010 roku zdobył II nagrodę w kategorii głosów męskich na VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

W sezonie artystycznym 2009/2010 był członkiem studia operowego przy Operze w Zurychu, a następnie przez trzy lata należał do zespołu solistów w Deutsche Oper am Rhein w Düsseldorfie, gdzie występował m.in. jako Don Basilio w "Cyruliku sewilskim" Rossiniego, Leporello w "Don Giovannim" Mozarta, Figaro w "Weselu Figara" Mozarta) i Colline ("Cyganeria" Pucciniego).

W 2011 roku był finalistą konkursu Placido Dominga – Operalia w Moskwie, co zaowocowało m.in. zaproszeniem do współpracy z Théâtre du Châtelet w Paryżu.

Od sezonu 2013/2014 dołączył do zespołu Staatsoper Stuttgart, gdzie śpiewa m. in. partie, jak: Walter ("Luisa Miller" Verdiego), Don Basilio, Leporello, Rodolfo ("Lunatyczka" Belliniego), Giorgio ("Purytanie" Belliniego) czy Mefistofeles ("Faust" Gounoda).

Oklaskiwała go publiczność New National Theater Tokio, Opernhaus Zürich, The Bolshoi Theater (Moskwa), Grand Théâtre de Geneve, Oper Köln, Théâtre Châtelet w Paryżu, Opéra de Lille, Opéra de Saint-Etienne, Opéra de Toulon czy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Śpiewak spółpracuje także m.in. z Münchner Philharmoniker, Tonhalle Orchester Zürich, Radiophilharmonie Hannover, Malmö Symphony Orchestra i Filharmonią Narodową.

7 października 2021 r. Adam Palka został uhonorowany honorowym tytułem zawodowym Kammersänger, przyznawanym w Niemczech najwybitniejszym śpiewakom operowym. Od 9 lat jest członkiem zespołu Staatsoper Stuttgart.

"Borys Godunow" to opera w czterech aktach z prologiem. Autorem muzyki i libretta opartego na tekście Aleksandra Puszkina jest Modest Musorgski. Powstała w latach 1868–1872.