Płyta ukaże się 24 lutego nakładem Bella Union. Dzisiaj artysta prezentuje drugi muzyczny zwiastun "Picking Up Pieces". Teledysk wyreżyserował William Williamson.

Teledysk jest drugim z serii obrazem do nadchodzącego albumu Selwaya. W klipie kontynuowana jest historia rozpoczęta w "Check for Signs of Life" i występuje w nim ta sama grupa ikonicznych tancerzy - Siobhan Davies, Kenneth Olumuyiwa Tharp, Liam Francis i Simone Davies - a choreografię do utworu stworzyli Liam i Simone.

„„ Picking Up Pieces to piosenka o nakładaniu maski, gdy jesteśmy młodzi. Jest to czas, kiedy twoje poczucie tożsamości może być chwiejne oraz możesz czuć, że życie wymyka ci się spod kontroli, ale starasz się ukryć to przed wszystkimi - tak o utworze mówi Philip Selway.