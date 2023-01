Na wydawnictwo "Nimrod XXV" składa się oryginalny album, krążek z wcześniej niepublikowanymi demami oraz koncert z filadelfijskiego Electric Factory zarejestrowany 14 listopada 1997 roku, czyli miesiąc po wydaniu "Nimrod". Zestaw 14 nagrań demo zawiera dwie niepublikowane piosenki Green Day ("You Irritate Me" i "Tre Polka") oraz cover klasyka Elvisa Costello "Alison" (wcześniej niepublikowany).

Oryginalny album "Nimrod" sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Płyta ukazała się 14 października 1997 roku. Krążek, który trafił do top 10 notowania Billboardu, promowały single "Hitchin' A Ride", "Redundant", "Nice Guys Finish Last" i "Good Riddance (Time of Your Life)". Ostatni z wymienionych rozszedł się w 5 milionach egzemplarzy. Piosenka została napisana jako złośliwa ballada i stała się ścieżką dźwiękową do najważniejszych momentów życia każdego z nas; pojawiła się nawet w finale serialu "Kroniki Seinfelda".

Album 3-krotnie pokrył się platyną w Stanach Zjednoczonych, a w innych krajach zdobył mutliplatynowe, platynowe i złote statusy.

Jeśli "Dookie" był albumem, który wprowadził zespół na główną scenę, "Nimrod" był wielowymiarowym rozwinięciem skrzydeł, które pozwoliło im opanować to, co mają robić teraz, gdy już tam trafili - napisał "KERRANG!". Z kolei "Alternative Press" uznał, że płyta zmieniła reguły gry na muzycznym rynku