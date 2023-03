Jak podsumowuje serwis, przyglądając się bliżej szczytom list popularności, w latach 2013-2017 najczęściej streamowanymi artystami w Polsce były zagraniczne gwiazdy, a dopiero w 2017 zaczęliśmy widzieć polskich twórców wśród Top 5 artystów roku.

Punktem zwrotnym był rok 2018, kiedy to czterech z pięciu najczęściej streamowanych artystów na polskim Spotify stanowili Polacy: Taco Hemingway, Quebonafide, TACONAFIDE i Dawid Podsiadło. W pierwszej piątce najczęściej streamowanych polskich artystek ostatniej dekady znalazły się: sanah, Daria Zawiałow, Margaret, Young Leosia i Brodka.

Prawdziwy “boom” na polską muzykę rozpoczął się między 2017 a 2018 rokiem, kiedy liczba polskich piosenek na playlistach zwiększyła się z 9 do aż 43, i od tamtej pory sukcesywnie wzrasta.

Coraz więcej polskich artystów jest również streamowanych poza Polską. Na 10 lat po starcie Spotify, utwory rodzimych twórców z edytorskich playlist serwisu są słuchane poza naszym krajem 700% częściej niż miało to miejsce w roku 2013. Jeżeli chodzi o polskojęzyczne podcasty na Spotify znajdziemy ich obecnie blisko 20 tysięcy. Rok do roku obserwujemy też prawie 30-procentowy wzrost liczby programów tworzonych przez polskich podcasterów.



10 najbardziej streamowanych artystów w Polsce od 2013 roku stanowią wyłącznie polscy artyści:



1. Taco Hemingway

2. Mata

3. White 2115

4. Bedoes 2115

5. Quebonafide

6. Lanek

7. sanah

8. Young Igi

9. Malik Montana

10. Żabson

Najczęściej streamowane utwory w Polsce od 2013 (wszystkie poza jednym należą do polskich artystów):



1. Mata, Pedro, francis - Kiss cam

2. White 2115 - California

3. Kizo - Disney

4. Mata, Trooh Hippi – Szafir

5. Sobel - Impreza

6. Quebonafide, Duit, Zawiałow - BUBBLETEA

7. Smolasty, francis, Pedro, Tribbs - Duże Oczy

8. Tymek, Big Scythe - Język ciała 9. Guzior, Favst - BLUEBERRY

10. The Weeknd - Blinding Lights