Gary Cherone o „Rise”: „Muzycznie to agresywny kawałek. Natomiast lirycznie jest to opowieść - przestroga o wzlotach i upadkach. Dajesz się uwieźć, a gdy juz jesteś na szczycie, rozrywają cię na strzępy.. To natura bestii”.

Nuno Bettencourt natomiast opowiada o „Six”: „Cokolwiek pomyślisz sobie o nowej płycie Extreme po przesłuchaniu dwóch, trzech utworów, to będzie błąd. Tak jest z każdym albumem, jaki nagraliśmy. Prawdziwi fani Extreme wiedzą, że należy oczekiwać nieoczekiwanego. Mam poczucie, że potrzebujemy dobrego, oldschoolowego, rockowego albumu. „SIX” jest bez wątpienia nowoczesny, ale gdy założysz słuchawki, pojedziesz w podróż od początku do końca. Nazwałbym to Extreme 2.0”.



Album będzie dostępny jako CD, w różnych opcjach LP oraz w formie cyfrowej.