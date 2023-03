Czy Kazik Staszewski pójdzie na wybory. - Nie. Nie mam na kogo głosować - tłumaczył.

W programie padły też pytania o pieniądze. Robert Mazurek pytał Kazika, czy czuje się bogaty. - Czuję się zamożny. Plasuję się w okolicach górnej półki klasy średniej - odpowiedział muzyk.

Na czym Kazik zarabia najwięcej? - To są wpływy za tantiemy autorskie z ZAiKS-u i wpływy za koncerty. One są mniej więcej porównywalne. Poza tym zostają jeszcze tantiemy wykonawcze za płyty, ale w obecnych czasach to jest śladowy dochód. Tak, jak powiedział kiedyś Muniek Staszczyk, że płyty są po to, żeby dać sygnał ludziom, że się jeszcze nie umarło - mówił.