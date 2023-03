Utwór pochodzi ze ścieżki muzycznej do najnowszej, szóstej odsłony serii "Krzyk". Nagranie nadaje ton filmowej produkcji, pojawiając się w otwierającej scenie, jak i na napisach końcowych. Shinoda jest również współtwórcą i producentem utworu "Still Alive" Demi Lovato, który również można usłyszeć w obrazie. Horror "Krzyk VI" już można oglądać w kinach.

Ten czas jest dla mnie wspaniały, bo jednocześnie jest spojrzeniem wstecz, jak w przyszłość - wyjaśnia Mike. Szykuję się do jubileuszowej reedycji albumu "Meteora", a zarazem wydaję swoją nową muzykę. Przez całą karierę skakałem od Linkin Park do solowych rzeczy, więc wspaniale jest wrócić do tego rytmu. Nie mówiąc o tym, że umieszczenie mojego "In My Head" jak i "Still Alive" Demi Lovato w "Krzyku VI" dostarczyło mi wielkich emocji.

"Meteora 20th Anniversary Edition" Linkin Park ukaże się 7 kwietnia. Wydawnictwo promuje singiel "Lost", który dotarł do 2. miejsca zestawień Alternative i Rock radio, a także zapewnił grupie powrót do Billboard Hot 100 po 6 latach przerwy. Z okazji rocznicy wydania nagrodzonej Grammy, multiplatynowej płyty, jubileuszowa edycja ukaże się w różnych formatach