Formacja Matchbox Twenty wróciła z pierwszym od ponad 10 lat nowym wydawnictwem "Wild Dogs (Running In A Slow Dream)". Singiel zapowiada nadchodzący, piąty album zespołu "Where The Light Goes", który ukaże się 26 maja nakładem Atlantic Records. Za produkcję materiału odpowiadają Gregg Wattenberg oraz Paul Doucette i Kyle Cook.

Zespół, w którego skład wchodzą Rob Thomas, Brian Yale, Paul Doucette i Kyle Cook, w maju rozpocznie trasę po USA zatytułowaną "Slow Dream Tour". Każdy z koncertów będzie rejestrowany, a następnie udostępniany zarówno w formacje cyfrowym, jak i na limitowanych, kolekcjonerskich krążkach CD.