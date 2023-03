Alison Goldfrapp zapowiada solowy album. Krążek zatytułowany "The Love Inventor" ukaże się 12 maja, a singlem promującym płytę jest "So Hard So Hot"

Album „The Love Invention”, którego producentem i współautorką jest Alison, to przebudzenie królowej parkietu, słychać tu wpływy disco i house, które zawsze były w DNA artystki. Sama Alison mówi o singlu: „Chciałam zrobić coś, co będzie miało klubowy i acidowy feeleing, ale chciałam też żeby w refrenie była lekkość. Z jednej strony jest tam napięcie, ale również euforyczna swoboda”. Reklama Reklama

Wcześniej Alison zaprezentowała utwór „Digging Deeper” nagrany przy współudziale Claptone’a oraz „Fever” we współpracy z Paulem Woolfordem. Oba utwory będą dostępne na cyfrowej wersji płyty, natomiast na albumie fizycznym znajdziemy wersje stworzone solo przez Alison.

Tracklista: NeverStop

Love Invention

Digging Deeper Now

In Electric Blue

The Beat Divine

Fever

Hote (Suite 23)

Subterfuge

Gatto Gelato

So Hard So Hot

