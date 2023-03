Jeszcze nie mówię ostatniego słowa - śpiewa BARANOVSKI na swoim najnowszym singlu. I dodaje - chcę więcej.



„Chcę być sobą” to druga po ubiegłorocznym „Jokerze” zapowiedź trzeciego albumu wokalisty, muzyka i songwritera. Nowoczesna przebojowa produkcja puszczająca delikatnie oko do brzmień z lat 80. to tym razem wspólne dzieło BARANOVSKIEGO i znanego pod pseudonimem DrySkull Roberta Krawczyka, od wielu lat producenta piosenek Mroza.

Sam BARANOVSKI tak mówi o swojej najnowszym singlu - "Napisałem piosenkę podsumowującą pewien etap w życiu. Wspominając miniony czas, który wiele razy pokazał gdzie jest moje miejsce, a gdzie go nie ma, znalazłem odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Znalazłem ją w jednym zdaniu pełnym akceptacji i zrozumienia: „Ponad wszystko chcę być sobą”.



Do piosenki powstał klip w reżyserii Michała Sierakowskiego. To już jego trzecia realizacja dla BARANOVSKIEGO, po teledyskach do „Nie mamy nic” i „Jokera”.