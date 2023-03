Ed Sheeran przedstawia nowy singiel "Eyes Closed" wraz z towarzyszącym oficjalnym teledyskiem.

Utwór "Eyes Closed" powstał już kilka lat temu. Początkowo był to numer o rozstaniu, ale tekst piosenki zmienił się, gdy Ed doznał bolesnej straty. Postanowił inaczej podejść do kawałka z myślą o nowej płycie "-".

Jeden z najbardziej popowych utworów na płycie mówi o kwintesencji miłości i stracie, co znajduje odzwierciedlenie także w teledysku. W klipie, który wyreżyserowała Mia Barnes, widzimy Eda podczas wieczornej przechadzki oraz podążającego za nim niebieskiego potwora. To metafora smutku gwiazdora - gdziekolwiek pójdzie, nie może zapomnieć o pustce, która powstała w jegov życiu.

Ta piosenka jest o utracie kogoś bliskiego, o tym, jak za każdym razem, gdy wychodzisz, oczekujesz, że po prostu na niego wpadniesz, a wszystko przypomina ci o nim i o rzeczach, które robiliście razem. Czasami musisz wyjść poza rzeczywistość, żeby odciąć się od bólu po tej stracie, ale pewne rzeczy sprawiają, że nie możesz o tym zapomnieć – wyjaśnia Sheeran.Kiedy zastanawiałem się na koncepcją klipu do "Eyes Closed", myślałem o czymś w stylu filmu "Harvey", gdzie główny bohater ma wyimaginowanego przyjaciela– gigantycznego królika, którego nikt nie widzi.Była też książka, którą czytałem córkom, gdzie smutek był zamknięty w wyimaginowanej postaci. Smutek często jest czymś, co za tobą podąża, pochłania kolejne przestrzenie. Widzisz i czujesz go, choć nikt inny nie może go zobaczyć. Postanowiłem więc stworzyć na potrzeby teledysku niebieskiego potwora. Z czasem staje się on coraz większy, aż w końcu wypełnia wszystko i jest jednym, co widzę. Zupełnie jak smutek.