Na „ATUM” znajdą się 33 utwory. Album napisany i wyprodukowany przez Billy'ego Corgana w ciągu ostatnich czterech lat będzie kontynuacją płyt „Mellon Collie and the Infinite Sadness” z 1995 roku oraz „Machina/Machine of God” z 2000 roku.

Dwie z trzech części albumu pojawiły się już w serwisach streamingowych, jednak finałowy akt będzie można usłyszeć w całości dopiero 5 maja. Tego dnia album zawierający wszystkie 33 utwory ukaże się też w formie CD i na winylu.