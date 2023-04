Muzyk, songwriter i człowiek renesansu Baxter Dury dzieli się drugim singlem „Leon" z nadchodzącego siódmego studyjnego albumu "I Thought I Was Better Than You”.

Krążek, który ukaże się 2 czerwca nakładem wytwórni Heavenly Recordings, został wyprodukowany przez Paula White'a, znanego z pracy w Golden Rules i współpracy z Charli XCX i Dannym Brownem. Reklama

Oprócz Madeline Hart, stałej wokalistki Baxtera, na płycie pojawią się również nowi, świetnie zapowiadający się wokaliści-songwriterzy Eska i JGrrey.