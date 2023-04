Australijska formacja pop-rockowa, słynąca z takich przebojów jak "Youngblood", "She Looks So Perfect" czy "Teeth" już 14 kwietnia zaprezentuje album "The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall", będący zapisem ubiegłorocznego występu w jednej najsłynniejszych sal koncertowych na świecie. Setlista jest świetnym podsumowaniem ich dotychczasowej, 11-letniej kariery, a wyjątkowy koncert zagrany został ze wsparciem orkiestry oraz 12-osobowego chóru gospel.

Co oznacza wyrażenie "The Feeling of Falling Upwards"? "To rodzaj uczucia, którego wspólnie doświadczyliśmy. Uczucie wiary w tak zmienną rzecz jak muzyka i dzielenie się nim rok w rok" - powiedział Ashton Irwin, perkusista i wokalista zespołu.

Razem z informacją o albumie, zespół ogłosił również nadchodzącą trasę koncertową, która obejmie kilka kontynentów, a już 11 października zawita do Polski