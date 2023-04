Zawierający 33 utwory w 3 aktach album „ATUM” został napisany i wyprodukowany przez Corgana w ciągu ostatnich 4 lat. Do tej poznaliśmy dwie części, czyli 22 utwory.

Billy Corgan będzie jednym z gości specjalnych serialu „The Muppets Mayhem”, którego pierwszy sezon będzie można obejrzeć na Disney+ w środę, 10 maja.

The Smashing Pumpkins niedawno ogłosili THE WORLD IS A VAMPIRE - składającą się z 26 koncertów trasę po Ameryce Północnej. Na trasie pojawią się goście specjalni Interpol, Stone Temple Pilots i Rival Sons, a także najwięksi mistrzowie z National Wrestling Alliance (NWA), którzy będą rywalizować w większości miast. „Gdy dorastałem, wiedziałem, że istnieją zespoły takie jak Siouxsie and the Banshees i The Cure, co oznaczało, że było miejsce dla ludzi takich jak ja. O tym jest The World Is A Vampire. Wspieraj poczucie wspólnoty - jeśli nie pasujesz, należysz tutaj. Chodzi o wspólne doświadczenie i szacunek dla innych, ale ostatecznie o dobrą zabawę. Prawdziwy alternatywny festiwal, na którym my wszyscy samozwańczy dziwacy i outsiderzy świata możemy się spotkać i zrobić imprezę”, komentuje Billy Corgan.