"Love Again" (Soundtrack from The Motion Picture) to zestaw 14 utworów pochodzących z filmu “Miłość na nowo”, w którym główne role zagrali Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan oraz, po raz pierwszy na wielkim ekranie, Céline Dion.

Reklama

Reklama

"Dobrze bawiłam się na planie tego filmu” – wspomina Celine Dion. – „To był dla mnie zaszczyt zagrać obok tak pięknych i utalentowanych aktorów jak Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan. Możliwość zagrania po raz pierwszy w filmie fabularnym to dla mnie prezent, z którego zawsze będę się cieszyć. Uważam, że jest to wspaniała historia. Mam nadzieję, że spodoba się widzom, podobnie jak kilka moich nowych piosenek".

W udzielonym niedawno czasopismu “People Magazine” wywiadzie, Sam Heughan powiedział, że muzyka Celine w jakiś sposób zbliża bohatera granego przez niego i postać, w której rolę wcieliła się Priyanka. Aktorka dodała, iż “Miłość na nowo” to ich “oda do Celine”.