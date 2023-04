Julia zadebiutowała w branży muzycznej rok temu singlem „Żal mi”, kolejno w październiku ukazał się drugi singiel wokalistki „Dobrze, dobrze”. Do serwisów muzycznych trafił trzeci singiel „Tydzień za tygodniem”.

- To przede wszystkim mój debiut w roli autorki tekstu, napisałam też scenariusz klipu - to najbardziej „moja” piosenka ze wszystkich, które do tej pory śpiewałam. Dedykuję tę piosenkę wszystkim osobom, którym zdarzyło się desperacko walczyć o związek. – mówi Julia Kamińska.

Premierze singla towarzyszy również premiera wyjątkowego teledysku w reżyserii Katsiaryny Tamkovich. Za zdjęcia odpowiedzialny był Nicolas Villegas Hernandez a główne role zagrali Julia Kamińska i Mateusz Janicki.