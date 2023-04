Wystąpili: Natalia Przybysz, Brodka, Bokka i Ania Leon, Michał Barański, Me And That Man (Nergal i John Porter), Julia Wieniawa, Grzegorz Hyży, Sara James, T. Love i Kasia Sienkiewicz, Smolasty, Doda, Mrozu, Natalia Szroeder, Rubens, Bovska i Lanberry, Feel, Behemoth, Rita Pax, Marek Napiórkowski i Artur Lesicki, a także Szczyl.

Reklama

Przed miesiącem Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Nagrody Fryderyk 2023 w 26 kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Najwięcej nominacji zdobyli Rubens, Dawid Podsiadło, sanah i Mrozu.

Albumem Roku Pop zostały "Złote bloki" Mroza, które konkurowały z płytami: "Lata Dwudzieste" Dawida Podsiadły, "Aquaria" Dody, "Pogłos Suplement" Natalii Szroeder i "Uczta" sanah.

Reklama

Artystką Roku została nieobecna na gali sanah. Nominowane były też: Agnieszka Chylińska, Brodka, Kaśka Sochacka i Natalia Szroeder.

Artystą Roku został Mrozu. Nominowani byli również Dawid Podsiadło, Ralph Kaminski, Rubens i Vito Bambino.

Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych w muzyce jazzowej otrzymała Ewa Bem. Pośmiertnie Złotym Fryderykiem za całokształt działalności uhonorowano kompozytora Andrzeja Korzyńskiego.

Reklama

Mrozu rozbił bank

Utworem Roku zostało ogłoszone "Za daleko" Mrozu feat. Vito Bambino. W tej kategorii nominowane były też: "Sadza" Brodki, "mori" Dawida Podsiadło, "Czekam na znak" Ignacego oraz "Wszystko ok?" Rubensa.

Sara James dostała statuetkę za Fonograficzny Debiut Roku. Szanse na to mieli także Ania Leon, Jakub Skorupa, Rubens i Zalia.

Fryderyka w kategorii Album Roku Indie Pop otrzymali Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico za "Amore assoluto per Ennio". Pozostałymi nominowanymi byli: IGO za płytę "Igo", Ralph Kaminski za "Bal u Rafała", Rubens za "Piosenki, których nikt nie chciał" i Sorry Boys za "Renesans".

Albumem Roku Hip Hop został „8171" Szczyla i Magiery. W tym roku miały na to szansę także: "Ruleta" 1988, "Roller" Miłego ATZ, "Muzyka Komercyjna" Pezeta, "Almost Goat" Smolastego.

Tytuł Albumu Roku Rock otrzymała płyta "1986 Co będzie jutro?" zespołu Dezerter. Ubiegały się o niego także: "Never Ending Sorry" Agnieszki Chylińskiej, "Piękno. Tribute To Breakout" Rity Pax, "Hau Hau!" T.Love oraz "Premiera" Voo Voo.

Fryderyka w kategorii Album Roku Blues dostała Maja Kleszcz za "B.L. ues". Pozostałymi nominacjami były płyty: "O samym braku stabilności" Jagody Kret, "Czekanie" Kraków Street Band, "Brothers & Friends" Macieja Kręca oraz "Tu i teraz" Śląskiej Grupy Bluesowej.

Nergal wygrywa

Album Roku Metal to "Opvs Contra Natvram" Behemotha. Nominowane były też: "Generation aXe" Black River, "Cancer Culture" Decapitated, "Omega" Luxtorpedy oraz "O jeden most za daleko" Nocnego Kochanka.

Fryderyka za Zespół/Projekt Artystyczny Roku dostali Miuosh z Zespołem „Śląsk”. Nominowani byli też: Julia Rocka i Kukon, Męskie Granie Orkiestra 2021, Riverside oraz T. Love.

Fryderyka za Teledysk Roku otrzymała Brodka (do swojej piosenki "Sadza"). Rywalizowała z Filipem Załuską (teledysk do "To co masz Ty" Dawida Podsiadły), Michałem Pańszczykiem (teledysk do "Nic dwa razy" sanah), Michałem Radziejewskim (teledysk do "Piękni ludzie" Sobla) oraz Nastazją Gonerą (teledysk do piosenki Darii Zawiałow i Sokoła pt. "Laura").

Fryderyka w kategorii Producent/Producentka/Team Producencki Roku dostał Mrozu. Innymi nominowanymi byli: 1988 (Przemysław Jankowiak), Emade / Wojciech Waglewski, Jakub Galiński oraz Rubens.

Fryderyk za Najlepsze Nowe Wykonanie trafił do: Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka za piosenkę "Ostatnia prosta" Łony. Nominowanymi byli też: Kwiat Jabłoni za "Nie, nie, nie", Rita Pax za "Gdybyś kochał, hej", Tomasz Organek za "La Canzone del Ciuccio", Tribbs za "Ostatni raz zatańczysz ze mną" oraz Urbański Orkiestra, Błażej Króla i Natalia Szroeder za "Bo jesteś Ty".

Za Najlepsze Nagranie Koncertowe uznana została „Leśna Muzyka” Dawida Podsiadły. Nominowani byli też: Miuosh i Zespół "Śląsk" za "Pieśni Współczesne Live at Cavatina Hall" oraz Urbański Orkiestra i Goście za "Tribute to Krzysztof Krawczyk".

Tytuł Album Roku Muzyka Filmowa, Teatralna, Ilustracyjna zdobyła płyta "Venice – Infinitely Avantgarde (Original Motion Picture Soundtrack)" Hani Rani. Nominowani byli ponadto Michał Kush za muzykę do filmu "Johnny", Kamil Holden Kryszak za "Piosenki o miłości (Muzyka z filmu)", Marek Napiórkowski za "Bejbis (Original Motion Picture Soundtrack)" i Paweł Mykietyn za "EO (Original Motion Picture Soundtrack)".

W kategorii Kompozytor / Kompozytorka / Team Kompozytorski uhonorowano Dawida Podsiadłę i Jakuba Galińskiego. Nominowani byli ponadto Ralph Kaminski, sanah, a także: Błażej Król i Quebonafide oraz Hotel Torino (Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór).

Mrozu i Arek Sitarz zostali nagrodzeni w kategorii Autor/Autorka/Team Autorski roku. Zwyciężyli z nominowanymi: Dawidem Podsiadłą, Ralphem Kaminskim, Rubensem oraz sanah.

Za Album Roku Elektronika uznano: "Origins" grupy Skalpel. Nominowane były także: "Łezki" Ani Leon, "Techno do miłości" Bassa Astrala, "Punkt" Catz’n Dogz oraz "Interior Drawings" Mariusza Dudy.

W kategorii Albumu Roku Alternatywa wybrana została płyta "Sadza" Brodki. Pozostałe nominacje, to: "Bood Moon" Bokki, "Zeszyt Pierwszy" Jakuba Skorupy, "Mozaika" Pablopavo i Ludzików oraz "B flat A" trupy Trupa Trupa.

Albumem Roku Muzyka Dziecięca zostało "The Best of Studio Filmów Rysunkowych" różnych wykonawców. Nominowane były również: "Inspektor Ogórek: Czas na zdrowie" Centrum Uśmiechu, "Czereśnie Pani Marii" Czereśni, "Piosenki" Ziemniaków, a także "Zgadywanki rymowanki" Wesołej Lokomotywy.

Albumem Roku Piosenka Poetycka i Literacka została płyta "sanah śpiewa Poezyje" sanah. Wśród pozostałych nominowanych były: "Sara" Agi Zaryan, "Piosenki Korcza i Andrusa" Alicji Majewskiej, "Wolne serca" Kwiatu Jabłoni i "Zaczynam się od miłości" Natalii Przybysz.

Tytuł Albumu Roku Muzyka Korzeni zdobył Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" za płytę: "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca +Śląsk+ im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje". Nominowane były także: "Tamoj" Bastarda & Sutari, "Future Folk" grupy Future Folk, "Sad" Karoliny Cichej i Sw@da & Spółka i "Rzeczy Ostatnie" Polskich Znaków.

Płyta "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)" Michała Barańskiego została Albumem Roku Jazz. Nominowano też: "Requiem" Andrzeja Jagodzińskiego, "String Theory" Marka Napiórkowskiego feat. AUKSO, "Voices" Piotra Wojtasika, "A View from The Treetop" Rafała Sarneckiego oraz "Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings".

Michał Barański został Artystą Roku Jazz. Mieli na to również szansę: EABS, Marek Napiórkowski, Tomasz Dąbrowski i Piotr Wojtasik.

Za Fonograficzny Debiut Roku Jazz uznano Andrzeja Gondka. Nominowani byli ponadto: Amalia Umeda, Anna Jopek, Marcel Baliński i Mary Rumi.(