"I Used To Be In Love" to nowy singiel Jake'a Shearsa promujący nadchodzący album "Last Man Dancing", który ukaże się 2 czerwca nakładem wytwórni Mute.

Jest to trzeci zwiastun nowego wydawnictwa, po „Too Much Dancing” i „Devil Came Down The Dance Floor” feat. Amber Martin. W zeszłym miesiącu, po wyprzedaniu biletów na koncert w Londynie, Jake Shears otrzymał dwie nagrody Olivier Awards za musical "Tammy Faye", napisany wspólnie z Eltonem Johnem i Jamesem Grahamem. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję