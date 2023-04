Wyprodukowany przez Grega Kurstina i Foo Fighters, „But Here We Are” jest zarówno 11. albumem Foo Fighters, jak i pierwszym rozdziałem nowego życia zespołu. Dźwiękowo odnajdziemy tu naiwność bliską debiutowi Foo Fighters z 1995 roku, jak i dojrzałość i głębię znaną z późniejszej twórczości. „But Here We Are” to brzmienie braci, którzy znaleźli schronienie w muzyce, która połączyła ich 28 lat temu. Proces, który stał się dla nich terapią umożliwiającą kontynuację własnej drogi.

Lista utworów:

1. Rescued

2. Under You

3. Hearing Voices

4. But Here We Are

5. The Glass

6. Nothing At All

7. Show Me How

8. Beyond Me

9. The Teacher