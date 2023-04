Dziś premiera koncertowego albumu Margaret w kultowej formule MTV Unplugged. Artystka świętująca 10-lecie pracy twórczej zarejestrowała w grudniu pełnowymiarowy akustyczny materiał w wyjątkowej kubańskiej odsłonie. Oficjalny release płyty poprzedziła singlowa reinterpretacja "Thank You Very Much", a więc debiutanckiej piosenki Margaret sprzed dekady.

Z okazji swojego 10-lecia Margaret przygotowała dla fanów największe hity w kubańskiej, akustycznej odsłonie i w towarzystwie 14-osobowego zespołu. Płyta „MTV Unplugged Margaret" to zapis koncertu, który odbył się 14 grudnia 2022 roku w warszawskim Teatro Cubano. Bez klasycznej sceny i rzędów numerowanych foteli, za to w kameralnym anturażu barowych stolików publiczność przeniosła się do barwnej Havany. Pierwszy koncertowy album w dorobku Margaret trafił już do sklepów muzycznych i serwisów streamingowych.