„Przegląd od początku koncentruje się na kinie polskim, czeskim i słowackim. Co roku są to premierowe filmy z tego regionu, ale i retrospektywy. Tym razem widzowie mają okazję obejrzeć na kinowym ekranie filmy +klanu+ rodziny Holland, Adamik i Łazarkiewicz, także te nieznane. Niemal wszyscy członkowie familii spotkają się z festiwalową publicznością. Gościem w Cieszynie będzie też Anna Dymna, której retrospektywę pokażą organizatorzy. Widzowie zobaczą filmy oparte na literaturze Jaroslava Haszka, autora postaci dobrego wojaka Szwejka. Będą też sekcje +Polonica+ i +Węgry: Inne spojrzenie+” – podali organizatorzy Przeglądu.

W programie znalazł się też jeden film z Ukrainy. "Pamfir" to opowieść o dawnym przemytniku Leonidzie, zwanym Pamfirem, który pracuje w Polsce, by uczciwie zapewnić byt rodzinie. "Po powrocie do domu, w wiosce na granicy z Rumunią, musi zmierzyć się ze swoją przeszłością – jego syn podpala bowiem cerkiew, która okazuje się własnością mafii" - podali organizatorzy.

Fala ambitnych filmów

Martin Novosad, dyrektor programowy po stronie czeskiej, powiedział, że „po pandemicznych latach zarówno czeskie, jak i słowackie kino powróciło w ostatnim sezonie do krajowej i międzynarodowej świadomości poprzez silną falę ambitnych artystycznie filmów". "Cieszę się, że możemy zaprezentować tę tendencję w jubileuszowym programie +Kina na Granicy+ i zaproponować widzom naprawdę inspirujące dzieła filmowe, które niewątpliwie będą wywoływać emocje, ale także dyskusje z ich twórcami i aktorami” – uważa.

Tegoroczna edycja Przeglądu ruszyła 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Projekcje odbywają się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Organizatorzy wydarzenia podali, że prezentowane są między innymi cykle tematyczne. „Zapraszamy między innymi na wybór filmów, w których jedzenie i kultura gastronomiczna pełnią ważną rolę dramaturgiczną - Wyszehradzkie kino kulinarne. Zaplanowano też pokaz kulinarny, którego bohaterem będzie danie, które łączy kraje i króluje w kuchni czeskiej, słowackiej, polskiej i węgierskiej – gulasz. W roli mistrza ceremonii wystąpi Mateusz Krojenka, finalista siódmej edycji programu Master Chef. Towarzyszyć mu będzie znany foodbloger Lukas Hejlik” – zakomunikowali.

Pod hasłem „Literatura na Granicy” odbywają się spotkania z pisarzami i ich wyszehradzkimi tłumaczami oraz dyskusje na temat literatury regionu. W tym roku będzie ich 18. Wśród gości znajdą się Adam Michnik, Wojciech Jagielski, Antoni Kroh, Michal Hvorecky, Irena Douskova, Marketa Pilatova i Agnieszka Holland.

Elementem programu skierowanym do najmłodszych jest cykl „Aktorzy i aktorki czytają dzieciom”. W cieszyńskim Parku Pokoju ulubione bajki dla dzieci czytać będą między innymi Michalina Łabacz, Filip Pławiak, Tomasz Włosok, Tomasz Ziętek, Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski.

„Imponująca liczba artystów z Polski, ale i Czech i Słowacji, wzrastająca z roku na rok, to coś, na co jako organizatorzy wszyscy pracujemy. Goście czują tę atmosferę, wiedzą, że to prawdziwe święto kina” – powiedział Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy po stronie polskiej.

Setki gości

Organizatorzy spodziewają się w tym roku blisko 200 gości, artystów z Polski, Czech i Słowacji. Wśród nich znajdą się Marsell Bendig, Magdalena Boczarska, Małgorzata Bogdańska, Jacek Bławut, Jan Budar, Sandra Drzymalska, Kinga Dębska, Krzysztof Globisz, Marketa Hrubesova, Vica Kerekes, Michal Kern, Vit Klusak, Marek Koterski, Vojtech Masek, Judit Pechacek, Marika Pechackova, Jacek Petrycki, Jana Poctová, Sasa Rasilov, Matyas Reznicek, Katarzyna Rosłaniec, Adam Sikora, Agnieszka Smoczyńska, Irena Strzałkowska, Tomasz Wiński, Adam Woronowicz, Małgorzata Zajączkowska, Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski i Agnieszka Żulewska.

Pierwsza edycja cieszyńskiej imprezy odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. Gościem był Jirzi Menzel, wybitny czeski reżyser, najbardziej znany twórca czeskiej Nowej Fali, zdobywca Oskara za film "Pociągi pod specjalnym nadzorem". W 2001 r. formuła została rozszerzona o produkcje słowackie, a w 2004 o polskie i pojedynczy film węgierski.

Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Pratel Tesinska" z Czech. (PAP)