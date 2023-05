Ania Karwan o piosence:

„Stop” to kolejna historia budzenia się i zmian. Kieruję swoje słowa do kogoś, kto nie dbając o swoje życie, próbuje zmienić nasze i tym samym - nas. Postawienie granicy toksycznym relacjom to droga do wolności i życia w zdrowych relacjach. Ukryty jednak sens mówi o czymś jeszcze. Większość moich singli to przestrzenie do przemyśleń. „Stop” jest o odpuszczeniu i nieskupianiu się na wiecznej analizie życia. Świadomość jest dla mnie bardzo ważna, rozwój poszerza ją. Kiedy zdobywamy świadomość, nie da się już zrobić kroku w tył i nie wziąć odpowiedzialności. Zmiana myślenia jest obowiązkowa, naturalna. Jednak i ten proces - w nadmiarze -bywa niezdrowy i warto zatrzymać się w analizie choćby po to, żeby nie stracić bycia w „tu i teraz”. Mówię „Stop”, żeby dać czasowi czas i żeby nawet w zmianach zachować równowagę i balans. Czasem warto w prosty sposób uśmiechnąć się do życia i poobserwować jak płynie swoim tempem.”