Gościnnie dołączyli do nich najwięksi i najbardziej wpływowi gitarzyści świata m.in. Al Di Meola, Joe Satriani, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron „Bumblefoot" Thal, Vernon Reid, Trevor Rabin i Marty Friedman oraz wspaniała gitarzystka, Jennifer Batten. Do tej pory poznaliśmy siedem utworów z nadchodzącego albumu. Kolejnym singlem jest kompozycja „A Peaceful Place (Return To The Oasis)", w której gościnnie zagrał Walter Giardino.

Outlanders udało się stworzyć coś ekscytującego i nowego: połączyli elektroniczne bity z klasycznie wyszkolonym głosem Tarji i wyjątkowymi partiami gitarowymi. Ich muzyka jest pełna przeciwieństw, które w magiczny sposób się przyciągają. Album OUTLANDERS pod tym samym tytułem ukaże się 23 czerwca na CD oraz niebieskim vinylu.

Lista utworów albumu „Outlanders":

1. Outlanders feat. Walter Giardino

2. Closer To The Sky feat. Trevor Rabin

3. The Cruellest Goodbye feat. Al Di Meola

4. World In My Eyes feat. Vernon Reid

5. Mystique Voyage feat. Steve Rothery

6. The Sleeping Indian feat. Joe Satriani

7. Land of Sea and Sun feat. Marty Friedman

8. 1971 feat. Walter Giardino

9. We Own This Sky feat. Ron "Bumblefoot" Thal

10. Never Too Far feat. Mike Oldfield

11. Echoes feat. Jennifer Batten

12. A Peaceful Place (Return To The Oasis) feat. Walter Giardino