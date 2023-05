Blur wraca z pierwszym od 8 lat albumem "The Ballad of Darren". Składająca się z 10 utworów płyta ukaże się 21 lipca, a promujący ją singiel "The Narcissist" właśnie trafił do sieci.



Za produkcję materiału, który zarejestrowano w Studio 13 w Londynie, odpowiada James Ford. "The Ballad of Darren" to dziewiąte studyjne dzieło Blur i pierwsze od podbijającego listy sprzedaży "The Magic Whip" z 2015 roku. Okładkę płyty zdobi zdjęcie brytyjskiego fotografa Martina Parra.

To płyta z kategorii wstrząsu wtórnego, refleksja i komentarz na temat tego, gdzie się teraz znajdujemy- wyjaśnia Damon Albarn.



Im starsi i bardziej wściekli jesteśmy, tym ważniejsze jest dla nas, by grać z właściwymi emocjami i intencjami. Riff czasem nie wystarcza- Graham Coxon.



Aby jakikolwiek wieloletni związek przetrwał, trzeba być się nawzajem zaskakiwać, a nam się to jakoś wciąż udaje- Alex James.



Wspólna praca nad muzyką była dla nas bardzo naturalna. Z każdą płytą odkrywamy coś nowego i rozwijamy się jako zespół. Nie bierzemy niczego za pewnik- Dave Rowntree.

Dzisiejsze niespodziewane ogłoszenie poprzedza serię majowych występów Blur w Wielkiej Brytanii, w tym w Colchester*, w hrabstwie Essex, gdzie wszystko się zaczęło. Latem kwartet ruszy w trasę po Europie, w ramach której zagra dwa wyprzedane koncerty na stadionie Wembley.

*Colchester to rodzinne miasto Damona Albarna, gitarzysty Grahama Coxona i perkusisty Dave'a Rowntree. Damon i Graham poznali się jako nastolatkowie w Stanway School. Graham później przedstawił Dave'a Damonowi i basiście Aleksowi Jamesowi. Debiutancka płyta grupy "Leisure" ukazała się w 1991 roku.