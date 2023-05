Od środy, 31 maja, od godz. 3 do niedzieli, 4 czerwca, do godz. 10 nie będzie można zaparkować na al. Wyścigowej od Pallutha do bram wjazdowych na teren Toru Służewiec oraz na Rzymowskiego w okolicy ul. Pallutha.

W dni festiwalowe, czyli od piątku, 2 czerwca, od godz. 13 do soboty, 3 czerwca, do godz. 3 oraz od soboty od godz. 13 do niedzieli do godz. 3, nie będzie można także skręcić z ulicy Puławskiej w al. Wyścigową oraz pojechać z ul. Pallutha w al. Wyścigową w kierunku Puławskiej. Zaraz ruchu nie będzie obowiązywał mieszkańców, dojeżdżających do stacji benzynowej oraz posiadaczy biletu festiwalowego kategorii N (ci ostatni będą mogli wjechać tylko do ul. Rzymowskiego).

Za bramą Toru Służewiec, na prawym pasie jezdni ul. Puławskiej w kierunku Piaseczna, na odcinku 150-metrów, wyznaczony zostanie tymczasowy parking w formule Kiss&Ride. Miejsca na jednominutowe zatrzymanie auta będą funkcjonowały od 2 czerwca, od godz. 15 do 3 czerwca do godz. 3 oraz od 3 czerwca od godz. 15 do 4 czerwca do godz. 3.

Posiadacze biletu na festiwal dniach 2-3 czerwca oraz 4 czerwca do godz. 4, będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej, jednak muszą mieć założoną opaskę festiwalową.

Gdzie zostawić auto

Fani przyjeżdżający na koncerty samochodem, mogą go zostawić na jednym z parkingów P+R a następnie przesiąść się do komunikacji miejskiej. Warunkiem jest zakup minimum dobowego biletu ZTM. Wyjątkowo w dni festiwalowe parkingi P+R Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy będą otwarte do godziny 4.30 nad ranem.

Na czas trwania festiwalu, linia metra M1 kursować będzie do godziny 3.30 (godzina ostatnich odjazdów ze stacji Ursynów w obu kierunkach). Uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe. Linia 300 na trasie Metro Wilanowska - Wilanowa, kursująca w godz. 14.30-24 (do godziny 20.30 kursowanie co około 10 minut, od 20.30 do ok. 24 kursowanie co około 15-20 minut). Linia "Do metra" kursować będzie jednokierunkowo na trasie Wyścigi - Metro Ursynów. Linia kursuje od godz. 23 do około 04 (odjazd ostatniego autobusu zsynchronizowano z ostatnim kursem pociągów metra o godz. 3.15)

Na festiwal można także przyjechać rowerem. W okolicy bramek wejściowych na teren festiwalu od strony ul. Puławskiej będzie znajdował się parking na ok. 100 rowerów.