Ukazał się nowy utwór Queens of the Stone Age zatytułowany "Carnavoyeur" zapowiadający nadchodzący album "In Times New Roman...", który w sprzedaży pojawi się 16 czerwca wydany przez Matador Records na CD i podwójnym winylu w pięciu wariantach kolorystycznych.

Reklama

Zespół Queens of the Stone Age będzie jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festival w Gdyni.